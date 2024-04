Xiaomi steigt in den E-Auto-Markt ein: Erstes Modell steht ab sofort in China zum Verkauf

Milliardenverlust an der Börse: Teslas Marktkapitalisierung bricht ein

Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Autoindustrie: Studie: Autokonzerne erzielen Rekordzahlen - Mercedes am profitabelsten

Heute im Fokus

AMD- und Intel-Aktien tiefer: Chinesische Telekomkonzerne sollen keine US-Chips mehr verwenden. Citigroup mit weniger Gewinn. Deutsche Inflation sinkt. Rheinmetall-, RENK-, Lockheed & Co.: Rally bei Rüstungswerten geht weiter. Fraport: Streiks bremsen Wachstum am Flughafen Frankfurt. Frankreich erhöht Beteiligung an EssilorLuxottica.