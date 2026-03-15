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Entscheidungssituation spitzt sich zu!

16.03.26 09:00 Uhr

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Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
159,40 EUR 1,50 EUR 0,95%
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Entscheidungssituation spitzt sich zu!

Die amerikanischen Aktienindizes treten derzeit auf der Stelle. Wie so oft könnte sich der Chartverlauf der Nvidia-Aktie dabei als entscheidender Taktgeber in Sachen „Ausbruch“ erweisen. Selten zeichnete sich eine „make or break“-Situation klarer ab, als derzeit bei dem Technologietitel. Übergeordnet hatten wir hier zuletzt die Gratwanderung zwischen einer drohenden Schulter-Kopf-Schulter-Formation und einem gesunden Kräftesammeln diskutiert. Zusätzlich zur Nackenlinie bei 174 USD sitzt das Papier ziemlich genau auf der 200-Tage-Linie (akt. bei 177,39 USD). In der Kombination entsteht auf diesem Niveau eine Kernhaltezone mit Signalcharakter auf der Unterseite. Nach Norden gilt es dagegen, die Hochs bei 193/194 USD zu überwinden, um die aktuelle Lethargie aufzubrechen. Ein Sprung über die angeführten Hürden reduziert das Risiko der o. g. S-K-S-Formation. Vielmehr rückt dann das bisherige Allzeithoch bei 212,19 USD wieder in den Fokus. Zur aktuellen Pattsituation passen die vielen Wochenkerzen mit kleinen Kerzenkörpern bestens. Ein Ausbruch – in welche Richtung auch immer – dürfte für einen strategischen Richtungsentscheid sorgen.

NVIDIA Corp. (Weekly)

Chart NVIDIA Corp.
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart NVIDIA Corp.

Chart NVIDIA Corp.
Quelle: LSEG, tradesignal²



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