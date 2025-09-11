EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag gesucht

So bewegt sich EON SE

Die Aktie von EON SE gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die EON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 15,46 EUR.

Das Papier von EON SE legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 15,46 EUR. Die EON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 15,46 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,35 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 182.545 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,55 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,05 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 32,50 Prozent Luft nach unten.

Nachdem EON SE seine Aktionäre 2024 mit 0,550 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,571 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EON SE-Aktie bei 16,52 EUR.

Am 13.08.2025 hat EON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,17 EUR, nach 0,68 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,23 Prozent auf 16,34 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 16,88 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte EON SE am 12.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 18.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 1,14 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EON SE von vor 5 Jahren abgeworfen

E.ON-Aktie steigt: Autos als Stromspeicher haben großes Potenzial

RWE-Aktie: Chef sieht Gaslage trotz wenig gefüllter Speicher entspannt