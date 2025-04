EON SE Aktie News: EON SE gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Kursverlauf

Die Aktie von EON SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von EON SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 14,78 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von EON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 14,78 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EON SE-Aktie bisher bei 14,80 EUR. Bei 14,57 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 1.759.405 EON SE-Aktien gehandelt.

Am 15.04.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,44 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,572 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 15,36 EUR je EON SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 26.02.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,80 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 23,84 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 2,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 24,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte EON SE am 14.05.2025 vorlegen. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte EON SE möglicherweise am 20.05.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,12 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

