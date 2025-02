Erfolgskurs

Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers ist überraschend gut ins neue Geschäftsjahr gestartet.

In den drei Monaten bis Ende Dezember kletterte der Gesamtumsatz um fast sechs Prozent auf knapp 5,5 Milliarden Euro, wie die Siemens-Tochter am Donnerstag in Erlangen mitteilte. Ohne Währungs- und Portfolioeffekte kam ein Plus von 5,7 Prozent zustande. Vor allem die Geschäfte in Amerika und in der Region Asien, Pazifik, Japan legten zu - in China ging der Erlös aber aufgrund der weiterhin verzögerten Auftragsvergaben im mittleren einstelligen Prozentbereich zurück. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte vor allem wegen Kosteneinsparungen im Zusammenhang mit Restrukturierungen im Diagnostics-Bereich um elf Prozent auf 822 Millionen Euro zu. Damit übertrafen Umsatz und operativer Gewinn die Erwartungen von Analysten.

Unter dem Strich entfiel auf die Siemens Healthineers-Aktionäre ein Gewinn von 474 Millionen Euro nach 431 Millionen im Vorjahr. Die Geschäftsjahresziele behielt Konzernchef Bernd Montag bei.

Die Quartalszahlen von Siemens Healthineers scheinen am Donnerstag am Markt gut anzukommen. Beim Broker Lang & Schwarz legten die Titel des Medizintechnik-Herstellers im vorbörslichen Handel um 3,7 Prozent auf 56,30 Euro zu im Vergleich zum XETRA-Schluss. Damit würden sie im XETRA-Geschäft das Jahreshoch von Ende Januar hinter sich lassen und so hoch notieren wie zuletzt vor zehn Monaten.

Das erste Geschäftsquartal sei besser als erwartet ausgefallen, sagte ein Händler. Analyst David Adlington von JPMorgan sprach von einem ordentlichen Quartal. Den Ausblick bestätigte Healthineers.

Zoll- und Dollar-Effekte sollten sich ausgleichen

Siemens Healthineers hält trotz der drohenden und bereits verhängten Zölle der US-Regierung an seinem im November gegeben Jahresausblick fest. Nach allem, was man derzeit wisse, könne das Medizintechnikunternehmen die finanziellen Auswirkungen kompensieren, sagte Vorstandschef Bernd Montag in der Telefonpressekonferenz zu den Erstquartalszahlen.

Die negativen Effekte von Zöllen seien nach seinen Berechnungen zum gegenwärtigen Zeitpunkt zufällig ähnlich hoch wie die positiven Effekte, die er aktuell vom erstarkten Dollar erwarte, präzisierte Finanzvorstand Jochen Schmitz auf Nachfrage. Dies betreffe weniger den Umsatz als das Ergebnis. Zölle sowie Währungseffekte hätten jeweils einen Effekt auf den Gewinn je Aktie in Höhe eines mittleren einstelligen Cent-Betrages.

Was das China-Geschäft angeht, so habe sich an den Annahmen für das Jahr nichts geändert, sagte Schmitz. In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres (per Ende März) werde der Umsatz in dem Land zum Vorjahr schrumpfen, danach wird er auf Vorjahresniveau gesehen. An den Gründen habe sich leider nichts geändert.

In China lahmt das Geschäft, weil sich Krankenhäuser dort wegen verschärfter Regularien nach einem Korruptionsskandal im Gesundheitswesen mit Bestellungen zurückhalten.

DOW JONES / dpa-AFX