EU: Entscheiden bis 10. Feb zu Googles 32-Mrd-USD Übernahme von Wiz

07.01.26 10:06 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
268,00 EUR -0,05 EUR -0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Edith Hancock

DOW JONES--Die EU-Kommission hat sich eine Frist bis zum 10. Februar gesetzt für eine Entscheidung zu Googles geplanter Übernahme des US-Cybersicherheits-Startups Wiz Inc.. Bis dahin wird die Wettbewerbsbehörde laut Mitteilung den 32 Milliarden US-Dollar schweren Erwerb von Wiz durch die Alphabet-Tochter Google entweder genehmigen oder eine eingehende Untersuchung einleiten.

Die Unternehmen hatten ihre Transaktionspläne - die Googles bisher größte Akquisition darstellen würden - im März vergangenen Jahres bekannt gegeben. Damit soll das Cloud-Geschäft des Suchmaschinenkonzerns gestärkt werden. Die US-Kartellbehörden hatten das Geschäft bereits im November genehmigt.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/uxd/hab

(END) Dow Jones Newswires

January 07, 2026 04:07 ET (09:07 GMT)

