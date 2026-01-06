EU: Entscheiden bis 10. Feb zu Googles 32-Mrd-USD Übernahme von Wiz

Von Edith Hancock

DOW JONES--Die EU-Kommission hat sich eine Frist bis zum 10. Februar gesetzt für eine Entscheidung zu Googles geplanter Übernahme des US-Cybersicherheits-Startups Wiz Inc.. Bis dahin wird die Wettbewerbsbehörde laut Mitteilung den 32 Milliarden US-Dollar schweren Erwerb von Wiz durch die Alphabet-Tochter Google entweder genehmigen oder eine eingehende Untersuchung einleiten.

Die Unternehmen hatten ihre Transaktionspläne - die Googles bisher größte Akquisition darstellen würden - im März vergangenen Jahres bekannt gegeben. Damit soll das Cloud-Geschäft des Suchmaschinenkonzerns gestärkt werden. Die US-Kartellbehörden hatten das Geschäft bereits im November genehmigt.

