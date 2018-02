Deutsche Bank: Rückzug auf Raten

€uro am Sonntag

Sie liege nun bei 8,8 Prozent, sagte am Freitag ein Sprecher des Wiener Finanzinvestors C Quadrat, über den der chinesische Mischkonzern den Anteil hält. Eine weitere Reduzierung der Beteiligung sei nicht geplant. HNA werde ein maßgeblicher Anteilseigner der Deutschen Bank bleiben.Erst vergangene Woche hatte der Wiener Finanzinvestor bekannt gegeben, dass der teilweise über komplexe Derivatestrukturen gehaltene Anteil von HNA auf 9,2 von zuvor 9,9 Prozent reduziert worden sei. HNA hatte in den zurückliegenden Jahren für rund 50 Milliarden Dollar in aller Welt Beteiligungen erworben, darunter Anfang 2017 auch die knapp zehnprozentige Beteiligung an der Deutschen Bank.Unterdessen hat sich das größte deutsche Geldhaus von weiteren Tochtergesellschaften in so­genannten Steueroasen getrennt. So wurde das Bank- und Wertpapier-Aufbewahrungsgeschäft auf den Kaiman-Inseln und den beiden Kanal­inseln Jersey und Guernsey jetzt an das Finanz­institut Butterfield & Son verkauft.___________________________