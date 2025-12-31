DAX24.539 +0,2%Est505.850 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,48 -5,0%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin79.099 +1,3%Euro1,1690 -0,3%Öl60,41 -0,6%Gold4.423 +2,1%
FDA prüft Alterszulassung für Diabetes-Mittel von Sanofi bevorzugt

05.01.26 08:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Sanofi S.A.
83,53 EUR 0,27 EUR 0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Aimee Look

DOW JONES--Sanofi hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA eine vorrangige Prüfung für eine Senkung der Alterszulassung für sein Typ-1-Diabetes-Medikament Tzield eingeräumt bekommen. Das französische Pharmaunternehmen teilte am Montag mit, die FDA-Prüfung könnte zu einer Senkung der Altersuntergrenze für den Einsatz des Medikamentes bei Kinder auf nur ein Jahr führen.

Derzeit ist die Verschreibung für Kinder ab acht Jahren zugelassen. Tzield wäre laut Sanofi die erste krankheitsmodifizierende Therapie, die das Fortschreiten von Typ-1-Diabetes im Stadium 3 bei Kindern ab einem Jahr verzögert, deren Erkrankung sich derzeit im Stadium 2 befindet.

Die Überprüfung erfolge nach positiven Daten aus einer Phase-4-Studie, so Sanofi. Der voraussichtliche Termin für die FDA-Entscheidung ist der 29. April.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/hab

(END) Dow Jones Newswires

January 05, 2026 02:01 ET (07:01 GMT)

