FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx schießt am Dienstagabend hoch

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von FedEx. Die FedEx-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 5,7 Prozent auf 268,33 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 5,7 Prozent auf 268,33 USD zu. Im Tageshoch stieg die FedEx-Aktie bis auf 268,54 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 255,15 USD. Der Tagesumsatz der FedEx-Aktie belief sich zuletzt auf 152.825 Aktien.

Am 26.11.2024 markierte das Papier bei 308,52 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die FedEx-Aktie derzeit noch 14,98 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 194,34 USD am 10.04.2025. Der derzeitige Kurs der FedEx-Aktie liegt somit 38,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten FedEx-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,52 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,73 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 300,00 USD an.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte FedEx am 18.09.2025. In Sachen EPS wurden 3,46 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FedEx 3,21 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 22,24 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21,58 Mrd. USD umgesetzt.

Am 18.12.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 17.12.2026.

In der FedEx-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 18,14 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

