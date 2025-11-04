DAX23.785 -1,4%Est505.613 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,19 -0,1%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.889 -1,7%Euro1,1492 -0,3%Öl64,09 -1,2%Gold3.997 -0,1%
Ferrari verdient im Quartal mehr als erwartet - Aktie im Plus

04.11.25 12:59 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Ferrari N.V.
346,00 EUR 5,50 EUR 1,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

MARANELLO (dpa-AFX) - Der Luxus-Sportwagenbauer Ferrari hat im dritten Quartal trotz Problemen in China und der US-Zölle mehr verkauft und verdient. Der Umsatz zog um 7 Prozent auf 1,77 Milliarden Euro an, wie die Italiener am Dienstag in Maranello mitteilten. Die Auslieferungen stiegen wegen Rückgängen in China und den USA insgesamt nur um ein Prozent auf 3.401 Autos. Vor allem im Rest von Asien verkaufte Ferrari mehr. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen legte um 5 Prozent auf 670 Millionen Euro und damit unerwartet stark zu. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 382 Millionen Euro und damit 2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Aktie legte in Mailand nach der Mitteilung 1,4 Prozent zu./men/mis

