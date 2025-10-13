DAX 24.099 +1,1%ESt50 5.645 +0,7%MSCI World 4.306 +0,2%Top 10 Crypto 15,20 +2,3%Nas 22.680 +0,5%Bitcoin 95.109 +2,1%Euro 1,1653 -0,1%Öl 60,87 -0,8%Gold 4.264 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Allianz 840400 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Beyond Meat A2N7XQ BASF BASF11 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX stärker -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
Top News
Ferrari Aktie

339,10 EUR -2,70 EUR -0,79 %
STU
394,87 USD +2,22 USD +0,57 %
vorbörslich
BTT
Marktkap. 60,68 Mrd. EUR

KGV 48,71 Div. Rendite 0,72%
WKN A2ACKK

ISIN NL0011585146

Symbol RACE

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Ferrari Buy

12:41 Uhr
Ferrari Buy
Ferrari N.V.
339,10 EUR -2,70 EUR -0,79%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ferrari nach den zum Kapitalmarkttag gemachten Management-Aussagen von 484 auf 399 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ziele des Sportwagenbauers für 2030 seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Michael Filatov in einer am Montag vorliegenden Studie. Umstritten sei aktuell, ob die Ziele angepasst worden seien, um die Erwartungen weiterhin zu übertreffen, oder ob damit eine strukturelle Abschwächung signalisiert werde. Im letzteren Fall wären weitere negative Überarbeitungen der Ferrari-Bewertung gerechtfertigt. Er bleibe aber optimistisch und tendiere zu ersterer Vermutung./rob/ck/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 17:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ferrari Buy

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
399,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
339,00 €		 Abst. Kursziel*:
17,70%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
339,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,66%
Analyst Name:
Michael Filatov 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
444,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ferrari N.V.

12:41 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.10.25 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
16.10.25 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
16.10.25 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.10.25 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

