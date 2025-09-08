ASML-Aktie etwas höher: Milliarden-Beteiligung an KI-Startup Mistral bestätigt
ASML beteiligt sich im Zuge einer Finanzierungsrunde mit einem Milliardenbetrag am französischen KI-Startup Mistral AI.
Werte in diesem Artikel
Der Chipausrüster ASML investiert im Rahmen einer Finanzierungsrunde 1,3 Milliarden Euro in das französische KI-Startup Mistral AI.Der niederländische Konzern bestätigte am Dienstag entsprechende Medienberichte vom Vortag. Im Gegenzug bekommt die ASML Holding einen Anteil von 11 Prozent an Mistral und einen Sitz im strategischen Ausschuss des Unternehmens.
Beide Seiten gingen außerdem eine strategische Partnerschaft ein, in deren Rahmen ASML KI-Modelle in seinem gesamten Produktportfolio sowie in Forschung, Entwicklung und Betrieb einsetzen wird, heißt es in der Mitteilung weiter.Im EURONEXT-Handel gewinnt die ASML-Aktie zwischenzeitlich 0,21 Prozent auf 678 Euro.
DJG/DJN/rio/mgo
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf ASML NV
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ASML NV
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere ASML NV News
Bildquellen: ASML
Nachrichten zu ASML NV
Analysen zu ASML NV
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:06
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|ASML NV Buy
|UBS AG
|08.09.2025
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.09.2025
|ASML NV Buy
|UBS AG
|04.09.2025
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:06
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|ASML NV Buy
|UBS AG
|08.09.2025
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.09.2025
|ASML NV Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2025
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|26.08.2025
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|17.07.2025
|ASML NV Neutral
|UBS AG
|17.07.2025
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.2025
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.07.2020
|ASML NV Verkaufen
|DZ BANK
|22.06.2018
|ASML NV Verkaufen
|DZ BANK
|22.07.2016
|ASML Verkaufen
|Independent Research GmbH
|01.04.2016
|ASML Underperform
|BNP PARIBAS
|21.01.2016
|ASML Sell
|S&P Capital IQ
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ASML NV nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen