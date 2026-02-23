DAX24.961 -0,1%Est506.103 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1400 -3,7%Nas22.627 -1,1%Bitcoin53.645 -2,0%Euro1,1781 -0,1%Öl71,74 +0,3%Gold5.171 -1,1%
FMC spart mit "FME25+" 2025 insgesamt 238 Millionen Euro ein

24.02.26 09:03 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
37,83 EUR -3,69 EUR -8,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Das Transformationsprogramm "FME25+" des Dialysekonzerns Fresenius Medical Care (FMC) trägt weiterhin Früchte: Wie der DAX-Konzern bei Vorlage seiner Viertquartals- und Gesamtjahreszahlen mitteilte, hat er mit "FME25+" im vergangenen Jahr zusätzliche nachhaltige Einsparungen von 238 Millionen Euro erzielt. Damit übertrafen die Einsparungen das bereits angehobene Ziel für 2025 von etwa 220 Millionen Euro. Die kumulierten Einsparungen des gesamten Programms bezifferte FMC mit 804 Millionen Euro. Die damit verbundenen einmaligen Kosten, die als Sondereffekte verbucht werden, beliefen sich den weiteren Angaben zufolge im vergangenen Jahr auf 194 Millionen Euro und summieren sich seit Beginn des Programms im Jahr 2021 auf 793 Millionen.

Der Dialysedienstleister will das Transformationsprogramm nun beschleunigen und weiter ausbauen: Bis zum Jahresende 2027 sollen sich die Einsparungen nun auf insgesamt 1,2 Milliarden Euro belaufen nach bislang angepeilten 1,05 Milliarden.

Der Bad Homburger Konzern hatte auf seinem Kapitalmarkttag im vergangenen Juni seine neue Strategie "FME Reignite" vorgestellt. Im Zuge dessen ist das zunächst auf drei Jahre angelegte Transformationsprogramm "FME25", mit dem sich FMC von Unternehmensteilen trennt, die nicht zum Kerngeschäft gehören und einen margenverwässernden Effekt haben, in die Verlängerung gegangen, und heißt seither "FME25+". Im vergangenen Jahr kosteten besagte Veräußerungen FMC 244 Millionen Euro Umsatz, entsprechend einem Wachstumsrückgang von 130 Basispunkten. Zu den seit 2023 veräußerten Vermögenswerten zählen 391 Einrichtungen, rund 12.600 Mitarbeiter und 53.600 Dialysepatienten.

mehr Analysen