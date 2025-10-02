DAX24.114 +1,0%Est505.581 +0,9%MSCI World4.323 ±0,0%Top 10 Crypto16,30 +5,2%Nas22.755 +0,4%Bitcoin101.389 +0,5%Euro1,1736 ±0,0%Öl65,70 +0,4%Gold3.866 ±0,0%
'Forbes': Musks geschätztes Vermögen erreicht 500 Milliarden Dollar

02.10.25 05:58 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Elon Musk hat nach Berechnungen des Magazins "Forbes" als erster Mensch ein geschätztes Vermögen von mehr als 500 Milliarden Dollar erreicht. Es besteht hauptsächlich aus Aktien des Elektroauto-Herstellers Tesla und der Raumfahrt-Firma SpaceX. Nach Berechnungen von "Forbes" liegt Musk um rund 150 Milliarden Dollar vor dem Mitgründer des Software-Konzerns Oracle, Larry Ellison.

Wenig später bezifferte das Magazin Musks Vermögen wieder etwas niedriger bei 499,1 Milliarden Dollar. Gerade im Fall von Musk muss das Vermögen noch stärker als bei anderen Reichen geschätzt werden, weil viele seiner Unternehmen nicht an der Börse notiert sind.

Die Marke von 400 Milliarden Dollar hatte Musk erst im Dezember geknackt. Damals hatten Anleger darauf spekuliert, dass Tesla von Musks Nähe zum gerade gewählten US-Präsidenten Donald Trump profitieren wird.

Und in den ersten Monaten von Trumps Amtszeit war Musk häufig im Weißen Haus zu sehen. Doch zum Sommer zerstritten sich die beiden - und Trump drohte sogar kurz, Musks Unternehmen von Staatsgeldern abzuschneiden. Zudem schwächelten die Ansatzzahlen von Tesla, unter anderem weil einige potenzielle Käufer von den rechten politischen Ansichten Musks und dessen Rolle bei Trumps Aushöhlung des Regierungsapparats abgeschreckt wurden.

Der Kurs ging danach zunächst runter. Doch Musk gelang es inzwischen, die Börse davon zu überzeugen, dass Tesla neues Wachstum mit Robotaxis und Robotern finden kann. Der Kurs der Aktie hat sich seit dem Jahrestief Anfang April auf fast 460 Dollar mehr als verdoppelt und nähert sich damit wieder dem Rekordhoch von etwas mehr als 488 Dollar von Ende Dezember. Der Börsenwert von Tesla liegt inzwischen wieder bei mehr als 1,5 Billionen Dollar.

Zu Musks Unternehmen gehören unter anderem die Online-Plattform X, der KI-Entwickler xAI und die Firma Neuralink, die an Gehirnimplantaten arbeitet./so/DP/zb

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
26.09.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
26.09.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
23.09.2025Tesla SellUBS AG
05.09.2025Tesla SellUBS AG
29.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
