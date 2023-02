Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care am Freitagmittag mit kaum veränderter Tendenz

Mit einem Kurs von 35,71 EUR zeigte sich die Fresenius Medical Care-Aktie im XETRA-Handel um 12:22 Uhr kaum verändert. In der Spitze gewann die Fresenius Medical Care-Aktie bis auf 35,96 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Fresenius Medical Care-Aktie bisher bei 35,17 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 35,28 EUR. Zuletzt wechselten 169.121 Fresenius Medical Care-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 63,66 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.04.2022). Mit einem Zuwachs von mindestens 43,91 Prozent könnte die Fresenius Medical Care-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 31.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,95 EUR. Abschläge von 37,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 32,79 EUR je Fresenius Medical Care-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Fresenius Medical Care am 30.10.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,78 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius Medical Care 0,94 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 5.096,17 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.441,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Fresenius Medical Care am 22.02.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Fresenius Medical Care-Anleger Experten zufolge am 21.02.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 2,86 EUR je Fresenius Medical Care-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care-Aktie

Fresenius-Aktie steigt auf Jahreshoch: Fresenius könnte Kontrolle über FMC abgeben - FMC-Aktie unter Druck

Erste Schätzungen: Fresenius Medical Care öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Formycon- und Fresenius-Aktien uneins: Formycon geht Kooperation mit Fresenius Kabi ein - Kapitalerhöhung geplant

Bildquellen: Fresenius Medical Care