Shutdown-Ende naht: Dow im Plus -- DAX fester -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Porsche, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Plug Power-Aktie schwächer: Verluste eingedämmt bei etwas höherem Umsatz
Alphabet-Aktie leichter: Google investiert Milliardenbetrag in Deutschland
Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St behauptet sich am Dienstagnachmittag

11.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 41,15 EUR.

Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
40,67 EUR -0,49 EUR -1,19%
Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zeigte sich um 15:51 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 41,15 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 41,26 EUR. Das Tagestief markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 40,55 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 41,02 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien beläuft sich auf 267.355 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,02 EUR erreichte der Titel am 21.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie damit 23,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 39,43 EUR ab. Abschläge von 4,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,44 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,47 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,22 EUR aus.

Fresenius Medical Care (FMC) St ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,94 EUR gegenüber 0,73 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,88 Mrd. EUR – ein Plus von 2,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius Medical Care (FMC) St 4,76 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,92 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

DatumRatingAnalyst
07.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
07.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
06.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St Equal WeightBarclays Capital
06.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
15.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
06.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St Equal WeightBarclays Capital
06.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
05.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
20.10.2025Fresenius Medical Care (FMC) St Market-PerformBernstein Research
20.10.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
07.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
05.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
04.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.

