Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St büßt am Donnerstagmittag ein

Fresenius Medical Care (FMC) St büßt am Donnerstagmittag ein
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 41,39 EUR ab.
Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 41,39 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 41,30 EUR. Bei 41,41 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 106.751 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 54,02 EUR erreichte der Titel am 21.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie 30,51 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (39,43 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie derzeit noch 4,74 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,44 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,47 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 47,22 EUR.
Am 04.11.2025 äußerte sich Fresenius Medical Care (FMC) St zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,94 EUR. Im letzten Jahr hatte Fresenius Medical Care (FMC) St einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie eingefahren. Fresenius Medical Care (FMC) St hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,88 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,87 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.
