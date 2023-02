Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care legt am Mittag zu

Die Aktie notierte um 12:06:17 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 37,50 EUR zu. Die Fresenius Medical Care-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 37,66 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 37,30 EUR. Zuletzt wechselten 90.050 Fresenius Medical Care-Aktien den Besitzer.

Am 21.04.2022 markierte das Papier bei 63,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 41,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2022 bei 25,95 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 32,79 EUR für die Fresenius Medical Care-Aktie aus.

Am 30.10.2022 hat Fresenius Medical Care die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,78 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,94 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Fresenius Medical Care 5.096,17 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.441,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Fresenius Medical Care am 22.02.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 21.02.2024 dürfte Fresenius Medical Care die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 2,87 EUR je Aktie in den Fresenius Medical Care-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Fresenius Medical Care