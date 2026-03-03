DAX24.205 +1,7%Est505.871 +1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4400 +7,5%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.867 +6,9%Euro1,1639 +0,2%Öl82,48 +0,6%Gold5.132 +0,9%
NASDAQ-Handel im Fokus

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels mit Gewinnen

04.03.26 22:33 Uhr
Mit dem NASDAQ 100 ging es am dritten Tag der Woche aufwärts.

Am Mittwoch notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich 1,51 Prozent fester bei 25.093,68 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,529 Prozent höher bei 24.850,94 Punkten in den Handel, nach 24.720,08 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 25.179,36 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24.795,53 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 2,01 Prozent. Vor einem Monat, am 04.02.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24.891,24 Punkten auf. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 04.12.2025, bei 25.581,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.03.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 20.352,53 Punkten.

Der Index gab auf Jahressicht 2026 bereits um 0,446 Prozent nach. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 26.165,08 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 24.315,84 Zähler.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 10,37 Prozent auf 146,44 USD), AppLovin (+ 10,01 Prozent auf 482,81 USD), Ross Stores (+ 8,03 Prozent auf 213,52 USD), Zoom Communications (+ 6,15 Prozent auf 78,02 USD) und Datadog A (+ 5,87 Prozent auf 118,33 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Baker Hughes (-2,65 Prozent auf 60,88 USD), Keurig Dr Pepper (-2,37 Prozent auf 28,87 USD), Microchip Technology (-2,09 Prozent auf 69,90 USD), Atlassian (-2,00 Prozent auf 76,81 USD) und Axon Enterprise (-1,60 Prozent auf 569,81 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 39.162.055 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 3,815 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1,82 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

