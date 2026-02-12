DAX24.915 +0,3%Est505.985 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7700 +6,1%Nas22.683 +0,4%Bitcoin58.173 +4,3%Euro1,1871 ±0,0%Öl67,74 +0,3%Gold5.039 +2,4%
S&P 500-Performance im Blick

Freundlicher Handel in New York: S&P 500 mit grünem Vorzeichen

13.02.26 20:02 Uhr
Der S&P 500 verzeichnet derzeit Kursgewinne.

S&P 500
6.867,5 PKT 34,7 PKT 0,51%
Charts|News|Analysen

Um 20:00 Uhr geht es im S&P 500 im NYSE-Handel um 0,50 Prozent aufwärts auf 6.866,84 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 54,681 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der S&P 500 0,034 Prozent stärker bei 6.835,05 Punkten, nach 6.832,76 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6.881,96 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.794,55 Zählern.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der S&P 500 bereits um 0,729 Prozent. Vor einem Monat, am 13.01.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 6.963,74 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.11.2025, stand der S&P 500 bei 6.737,49 Punkten. Der S&P 500 stand vor einem Jahr, am 13.02.2025, bei 6.115,07 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,122 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 7.002,28 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.780,13 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Coinbase (+ 17,63 Prozent auf 165,97 USD), Applied Materials (+ 9,09 Prozent auf 358,23 USD), DexCom (+ 8,64) Prozent auf 70,70 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 7,43 Prozent auf 499,58 USD) und Robinhood (+ 7,41 Prozent auf 76,39 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Fortune Brands Home Security (-15,36 Prozent auf 52,73 USD), Expedia (-5,95 Prozent auf 213,71 USD), Norwegian Cruise Line (-5,68 Prozent auf 21,93 USD), NVR (-4,90 Prozent auf 7.699,50 USD) und Constellation Brands A (-4,56 Prozent auf 154,96 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 21.920.436 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,894 Bio. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der S&P 500-Mitglieder

Unter den S&P 500-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Western Union Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,45 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

