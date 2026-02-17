Freundlicher Handel: S&P 500 schließt im Plus

Index im Fokus

Der S&P 500 befand sich am Abend im Aufwärtstrend.

Am Mittwoch stieg der S&P 500 via NYSE letztendlich um 0,56 Prozent auf 6.881,31 Punkte. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 54,093 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,241 Prozent auf 6.859,70 Punkte an der Kurstafel, nach 6.843,22 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Mittwoch bei 6.849,66 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6.909,12 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bei 6.940,01 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 18.11.2025, den Stand von 6.617,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.02.2025, wurde der S&P 500 mit 6.129,58 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 0,333 Prozent. Bei 7.002,28 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 6.775,50 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Global Payments (+ 16,47 Prozent auf 81,26 USD), MGM Resorts International (+ 8,52 Prozent auf 37,19 USD), CarMax (+ 8,05 Prozent auf 45,65 USD), CBRE Group A (+ 7,63 Prozent auf 152,01 USD) und Cadence Design Systems (+ 7,60 Prozent auf 305,01 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Palo Alto Networks (-6,82 Prozent auf 152,35 USD), Crown Castle (-4,82 Prozent auf 87,43 USD), Genuine Parts (-3,84 Prozent auf 120,91 USD), American Tower (-3,35 Prozent auf 186,62 USD) und Welltower (-3,20 Prozent auf 208,59 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 43.751.738 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 3,754 Bio. Euro heraus.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie weist mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,79 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

