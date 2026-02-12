DAX24.915 +0,3%Est505.985 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7700 +6,1%Nas22.689 +0,4%Bitcoin58.173 +4,3%Euro1,1871 ±0,0%Öl67,78 +0,3%Gold5.039 +2,4%
Freundlicher Handel: So bewegt sich der NASDAQ Composite aktuell

13.02.26 20:02 Uhr
Der NASDAQ Composite gewinnt am Nachmittag an Wert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amkor Technology Inc.
42,03 EUR -5,95 EUR -12,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Applied Materials Inc.
298,60 EUR 13,60 EUR 4,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Century Aluminum Co.
37,64 EUR -4,03 EUR -9,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DexCom Inc.
59,50 EUR 4,75 EUR 8,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Expedia Inc.
183,84 EUR -10,88 EUR -5,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Gladstone Commercial Corp.
9,62 EUR -0,08 EUR -0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nortech Systems Inc.
8,77 USD -0,62 USD -6,60%
Charts|News|Analysen
NVIDIA Corp.
154,78 EUR -2,72 EUR -1,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Olympic Steel Inc.
42,40 EUR 2,00 EUR 4,95%
Charts|News|Analysen
PDF Solutions Inc.
26,78 EUR -0,42 EUR -1,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Pegasystems Inc.
34,20 EUR -0,40 EUR -1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Powell Industries Inc.
499,20 EUR 3,60 EUR 0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
113,35 EUR 10,45 EUR 10,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
22.688,7 PKT 91,5 PKT 0,40%
Charts|News|Analysen

Der NASDAQ Composite legt im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,41 Prozent auf 22.689,91 Punkte zu. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0,158 Prozent schwächer bei 22.561,46 Punkten, nach 22.597,15 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 22.402,38 Punkte, das Tageshoch hingegen 22.742,06 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 1,14 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.01.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23.709,87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.11.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 22.870,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.02.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 19.945,64 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,35 Prozent nach unten. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 23.988,26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.402,38 Zählern registriert.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 9,20 Prozent auf 134,32 USD), Applied Materials (+ 9,09 Prozent auf 358,23 USD), PDF Solutions (+ 8,75 Prozent auf 34,92 USD), DexCom (+ 8,64 Prozent auf 70,70 USD) und Pegasystems (+ 7,93 Prozent auf 43,81 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Century Aluminum (-9,26 Prozent auf 45,10 USD), Nortech Systems (-6,60 Prozent auf 8,77 USD), Amkor Technology (-6,18 Prozent auf 48,40 USD), Expedia (-5,95 Prozent auf 213,71 USD) und Olympic Steel (-5,86 Prozent auf 47,86 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 21.920.436 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,894 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Im NASDAQ Composite weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Gladstone Commercial-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,41 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
11.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
