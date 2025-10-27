DAX24.302 +0,3%Est505.695 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,73 +5,7%Nas23.205 +1,2%Bitcoin98.813 +0,4%Euro1,1631 ±0,0%Öl65,10 -0,9%Gold4.036 -1,1%
Langfristige Investition

FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem GSK-Investment von vor 10 Jahren verloren

27.10.25 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in GSK eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GSK PLC Registered Shs
18,68 EUR 0,20 EUR 1,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 10 Jahren wurden GSK-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die GSK-Aktie bei 17,09 GBP. Bei einer 10.000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 585,009 GSK-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 9.477,15 GBP, da sich der Wert eines GSK-Papiers am 24.10.2025 auf 16,20 GBP belief. Die Abnahme von 10.000 GBP zu 9.477,15 GBP entspricht einer negativen Performance von 5,23 Prozent.

GSK wurde am Markt mit 65,11 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

