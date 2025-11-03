GEA Aktie News: GEA gibt am Mittag nach

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von GEA gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die GEA-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 61,85 EUR ab.

Das Papier von GEA befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 61,85 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die GEA-Aktie bis auf 61,75 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 61,75 EUR. Bisher wurden heute 16.861 GEA-Aktien gehandelt.

Am 12.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,80 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GEA-Aktie somit 7,41 Prozent niedriger. Bei 43,98 EUR fiel das Papier am 06.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 28,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Im Vorjahr hatte GEA 1,15 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die GEA-Aktie im Durchschnitt mit 59,50 EUR.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,59 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat GEA mit einem Umsatz von insgesamt 1,31 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,87 Prozent verringert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von GEA wird am 06.11.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je GEA-Aktie in Höhe von 2,88 EUR im Jahr 2025 aus.

