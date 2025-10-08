GEA Aktie News: GEA verteidigt am Mittwochvormittag Tendenz

Aktie im Blick

Die Aktie von GEA zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Die GEA-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 63,15 EUR.

Die GEA-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 63,15 EUR. Der Kurs der GEA-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 63,25 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die GEA-Aktie bis auf 63,15 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 63,25 EUR. Von der GEA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.236 Stück gehandelt.

Am 12.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die GEA-Aktie derzeit noch 5,78 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 06.11.2024 auf bis zu 43,98 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 30,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem GEA seine Aktionäre 2024 mit 1,15 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,33 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 58,83 EUR an.

Am 07.08.2025 hat GEA die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1,31 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GEA 1,32 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können GEA-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Experten taxieren den GEA-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,89 EUR je Aktie.

