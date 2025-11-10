DAX23.930 +1,5%Est505.652 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,47 +4,7%Nas23.005 -0,2%Bitcoin91.755 +1,1%Euro1,1560 ±0,0%Öl63,71 ±0,0%Gold4.080 +2,0%
GEA Aktie News: GEA gewinnt am Montagmittag

10.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von GEA gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die GEA-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 60,50 EUR nach oben.

Um 11:44 Uhr sprang die GEA-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 60,50 EUR zu. Die GEA-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 60,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 60,85 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 38.443 GEA-Aktien umgesetzt.

Am 12.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 66,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GEA-Aktie. Bei 44,40 EUR fiel das Papier am 15.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GEA-Aktie 36,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Im Vorjahr hatte GEA 1,15 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die GEA-Aktie bei 61,07 EUR.

GEA gewährte am 06.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,74 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,37 Mrd. EUR – ein Plus von 1,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GEA 1,35 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,91 EUR je Aktie in den GEA-Büchern.

