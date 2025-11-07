GEA Aktie News: GEA zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von GEA. Die GEA-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 60,25 EUR.
Das Papier von GEA legte um 15:53 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 60,25 EUR. Kurzfristig markierte die GEA-Aktie bei 60,25 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 59,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 70.314 GEA-Aktien umgesetzt.
Bei 66,80 EUR erreichte der Titel am 12.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die GEA-Aktie 10,87 Prozent zulegen. Am 15.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GEA-Aktie derzeit noch 26,31 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2024 erhielten GEA-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,15 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,32 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 61,43 EUR.
Am 07.08.2025 äußerte sich GEA zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,31 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,35 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte GEA am 26.02.2026 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je GEA-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,91 EUR fest.
