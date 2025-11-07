GEA Aktie News: GEA präsentiert sich am Vormittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von GEA. Das Papier von GEA konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 60,10 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die GEA-Papiere um 09:04 Uhr 0,2 Prozent. Die GEA-Aktie zog in der Spitze bis auf 60,10 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 59,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.278 GEA-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 66,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,15 Prozent könnte die GEA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.11.2024 (44,40 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 1,15 EUR an GEA-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,32 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die GEA-Aktie bei 61,43 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte GEA am 07.08.2025. Das EPS wurde auf 0,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat GEA mit einem Umsatz von insgesamt 1,31 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,82 Prozent verringert.

Am 26.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von GEA veröffentlicht werden.

In der GEA-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,91 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

