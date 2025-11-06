DAX24.030 -0,1%Est505.663 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,99 -2,6%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.538 -0,9%Euro1,1515 +0,2%Öl63,93 +0,6%Gold4.008 +0,7%
So entwickelt sich GEA

GEA Aktie News: GEA am Donnerstagmittag schwächer

06.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von GEA gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die GEA-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 60,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
GEA
60,65 EUR 0,05 EUR 0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:45 Uhr ging es für die GEA-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 60,60 EUR. Die Abwärtsbewegung der GEA-Aktie ging bis auf 59,75 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 61,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 96.160 GEA-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.08.2025 bei 66,80 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GEA-Aktie. Am 06.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 43,98 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GEA-Aktie 27,43 Prozent sinken.

Nachdem GEA seine Aktionäre 2024 mit 1,15 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 59,50 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte GEA am 07.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,59 EUR je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 1,31 Mrd. EUR, gegenüber 1,32 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,87 Prozent präsentiert.

Die GEA-Bilanz für Q4 2025 wird am 26.02.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,88 EUR je Aktie in den GEA-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: GEA Group

Analysen zu GEA

DatumRatingAnalyst
12:21GEA BuyUBS AG
11:46GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10:06GEA BuyJefferies & Company Inc.
14.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
08.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
