GEA Aktie News: GEA verzeichnet am Mittwochvormittag Verluste
Die Aktie von GEA gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die GEA-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 57,55 EUR abwärts.
Die GEA-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr um 0,3 Prozent auf 57,55 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte GEA-Aktie bei 57,45 EUR. Bei 57,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 8.135 GEA-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 12.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 66,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die GEA-Aktie 16,07 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 45,08 EUR. Dieser Wert wurde am 19.11.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der GEA-Aktie liegt somit 27,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für GEA-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,15 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,33 EUR belaufen. Analysten bewerten die GEA-Aktie im Durchschnitt mit 61,07 EUR.
GEA veröffentlichte am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,74 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,37 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,35 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,89 EUR je GEA-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.2025
|GEA Halten
|DZ BANK
|07.11.2025
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.2025
|GEA Buy
|UBS AG
|10.11.2025
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|GEA Halten
|DZ BANK
|07.11.2025
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.2025
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.2025
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
