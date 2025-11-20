DAX23.318 +0,7%Est505.584 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,47 +0,1%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.586 +0,5%Euro1,1527 -0,1%Öl63,98 +0,5%Gold4.067 -0,3%
So entwickelt sich GEA

GEA Aktie News: GEA am Donnerstagvormittag freundlich

20.11.25 09:23 Uhr
GEA Aktie News: GEA am Donnerstagvormittag freundlich

Die Aktie von GEA gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 57,40 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
56,90 EUR -0,65 EUR -1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die GEA-Papiere um 09:07 Uhr 0,8 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die GEA-Aktie bei 57,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 57,25 EUR. Bisher wurden heute 5.695 GEA-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.08.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GEA-Aktie somit 14,07 Prozent niedriger. Am 21.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 45,30 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GEA-Aktie 21,08 Prozent sinken.

Nach 1,15 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,33 EUR je GEA-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 61,07 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GEA am 06.11.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,74 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,67 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GEA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,37 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,35 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

GEA dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 09.03.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass GEA im Jahr 2025 2,89 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GEA-Aktie

Analysen zu GEA

DatumRatingAnalyst
10.11.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.11.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025GEA HaltenDZ BANK
07.11.2025GEA HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025GEA BuyUBS AG
