Kursentwicklung im Fokus

GEA Aktie News: GEA am Vormittag ohne große Veränderung

22.10.25 09:22 Uhr
Die Aktie von GEA hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 62,75 EUR zeigte sich die GEA-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
62,75 EUR 0,80 EUR 1,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die GEA-Aktie um 09:05 Uhr im XETRA-Handel bei 62,75 EUR. In der Spitze legte die GEA-Aktie bis auf 62,85 EUR zu. Das Tagestief markierte die GEA-Aktie bei 62,75 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 62,85 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.199 GEA-Aktien.

Bei einem Wert von 66,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.08.2025). Mit einem Zuwachs von 6,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.11.2024 bei 43,98 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR an GEA-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,33 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 59,50 EUR an.

GEA gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,66 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,59 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,87 Prozent zurück. Hier wurden 1,31 Mrd. EUR gegenüber 1,32 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von GEA wird am 06.11.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von GEA rechnen Experten am 05.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass GEA einen Gewinn von 2,89 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GEA-Aktie

Analysen zu GEA

DatumRatingAnalyst
14.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
08.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025GEA HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
20.08.2025GEA BuyUBS AG
08.08.2025GEA BuyUBS AG
31.07.2025GEA BuyJefferies & Company Inc.
08.07.2025GEA BuyUBS AG
07.07.2025GEA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
08.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA HoldWarburg Research
07.10.2025GEA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GEA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen