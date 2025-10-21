GEA Aktie News: GEA steigt am Dienstagnachmittag

GEA im Blick

Die Aktie von GEA gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die GEA-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Das Papier von GEA konnte um 15:50 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 62,25 EUR. Die GEA-Aktie zog in der Spitze bis auf 62,40 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 62,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 49.354 GEA-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.08.2025 bei 66,80 EUR. Mit einem Zuwachs von 7,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 43,98 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GEA-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass GEA-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,33 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete GEA 1,15 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der GEA-Aktie wird bei 59,50 EUR angegeben.

Am 07.08.2025 lud GEA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,59 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 1,31 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,32 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte GEA die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,89 EUR je GEA-Aktie belaufen.

