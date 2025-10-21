DAX24.278 +0,1%Est505.682 ±0,0%MSCI World4.344 ±-0,0%Top 10 Crypto14,83 -5,1%Nas22.991 +1,4%Bitcoin92.982 -2,1%Euro1,1630 -0,1%Öl60,75 -0,3%Gold4.298 -1,4%
GEA im Blick

GEA Aktie News: GEA am Dienstagvormittag in Grün

21.10.25 09:22 Uhr
GEA Aktie News: GEA am Dienstagvormittag in Grün

Die Aktie von GEA gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 62,35 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
61,95 EUR 0,10 EUR 0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die GEA-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 62,35 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die GEA-Aktie bisher bei 62,40 EUR. Bei 62,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 1.584 GEA-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 66,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.08.2025). Der aktuelle Kurs der GEA-Aktie ist somit 7,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 06.11.2024 auf bis zu 43,98 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 29,46 Prozent würde die GEA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für GEA-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,15 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,33 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 59,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte GEA am 07.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,66 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GEA 0,59 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GEA in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,87 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,31 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,32 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,89 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GEA-Aktie

Nachrichten zu GEA

DatumMeistgelesen
Analysen zu GEA

DatumRatingAnalyst
14.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
08.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025GEA HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
20.08.2025GEA BuyUBS AG
08.08.2025GEA BuyUBS AG
31.07.2025GEA BuyJefferies & Company Inc.
08.07.2025GEA BuyUBS AG
07.07.2025GEA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
08.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA HoldWarburg Research
07.10.2025GEA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.

