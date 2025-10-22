GEA Aktie News: GEA tritt am Mittag auf der Stelle

Fokus auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von GEA. Bei der GEA-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 62,70 EUR.

Die GEA-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr bei 62,70 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der GEA-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 63,00 EUR zu. Die GEA-Aktie gab in der Spitze bis auf 62,35 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 62,85 EUR. Der Tagesumsatz der GEA-Aktie belief sich zuletzt auf 49.090 Aktien.

Bei 66,80 EUR erreichte der Titel am 12.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 43,98 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 29,86 Prozent könnte die GEA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 1,15 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,33 EUR je GEA-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 59,50 EUR je GEA-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GEA am 07.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,66 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GEA 0,59 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 1,31 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GEA 1,32 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte GEA Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Experten taxieren den GEA-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,89 EUR je Aktie.

