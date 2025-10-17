DAX23.872 -1,7%Est505.606 -0,8%MSCI World4.282 -0,2%Top 10 Crypto14,39 -3,6%Nas22.563 -0,5%Bitcoin90.647 -1,9%Euro1,1688 ±-0,0%Öl60,95 -0,1%Gold4.310 -0,4%
Gerresheimer Aktie News: Anleger schicken Gerresheimer am Mittag auf rotes Terrain

17.10.25 12:04 Uhr
Gerresheimer Aktie News: Anleger schicken Gerresheimer am Mittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Gerresheimer gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Gerresheimer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 26,66 EUR abwärts.

Die Gerresheimer-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 26,66 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Gerresheimer-Aktie bei 26,02 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 26,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 168.293 Gerresheimer-Aktien umgesetzt.

Am 18.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 86,05 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 222,77 Prozent. Bei einem Wert von 26,02 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.10.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Gerresheimer-Aktie derzeit noch 2,40 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,040 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,052 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 45,70 EUR an.

Am 14.10.2025 äußerte sich Gerresheimer zu den Kennzahlen des am 31.08.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,37 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 560,68 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 498,51 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Gerresheimer wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Gerresheimer rechnen Experten am 25.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Gerresheimer im Jahr 2025 3,27 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gerresheimer-Aktie

