Großaktionär

Brenntag-Aktie unbewegt: Investor stockt Beteiligung auf

09.12.25 09:28 Uhr
Brenntag-Aktie kaum verändert: Kühne baut Beteiligung aus | finanzen.net

Der Hamburger Milliardär Klaus-Michael Kühne hat seine Beteiligung an der Brenntag AG erhöht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
48,20 EUR -0,34 EUR -0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie aus eine Pflichtmitteilung des im DAX notierten Chemikalienhändlers hervorgeht, hält die Kühne Holding jetzt direkt 20,1 Prozent an der Brenntag AG. In der vorherigen Mitteilung hatte die Höhe der Beteiligung auf gut 15 Prozent gelautet.

Die Brenntag-Aktie zeigt sich auf XETRA mit einem Mini-Plus von 0,02 Prozent auf 48,30 Euro kaum verändert.

DOW JONES

Bildquellen: Brenntag

