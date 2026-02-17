Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite liegt im Plus

NASDAQ Composite-Entwicklung

Der NASDAQ Composite performt aktuell positiv.

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,97 Prozent stärker bei 22.797,31 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,228 Prozent höher bei 22.629,85 Punkten in den Mittwochshandel, nach 22.578,38 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 22.597,77 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 22.895,95 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 1,80 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, einen Stand von 23.515,39 Punkten auf. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 18.11.2025, bei 22.432,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.02.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 20.041,26 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 1,89 Prozent zurück. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 23.988,26 Punkte. Bei 22.256,76 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Red Robin Gourmet Burgers (+ 6,02 Prozent auf 3,52 USD), Americas Car-Mart (+ 5,93 Prozent auf 22,23 USD), Blackbaud (+ 5,53 Prozent auf 49,96 USD), Synopsys (+ 5,28 Prozent auf 444,25 USD) und Taylor Devices (+ 5,27 Prozent auf 89,17 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Veeco Instruments (-14,21 Prozent auf 29,47 USD), USANA Health Sciences (-9,39 Prozent auf 18,72 USD), MKS Instruments (-4,62 Prozent auf 250,79 USD), Donegal Group B (-4,56 Prozent auf 16,10 USD) und American Superconductor (-3,27 Prozent auf 35,46 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 18.139.612 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,754 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,24 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

