Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite verbucht am Nachmittag Zuschläge

Kursentwicklung

Das macht das Börsenbarometer in New York am dritten Tag der Woche.

Am Mittwoch klettert der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ um 0,09 Prozent auf 21.701,19 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,381 Prozent auf 21.764,55 Punkte an der Kurstafel, nach 21.681,90 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 21.645,14 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 21.803,75 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ Composite bereits um 1,13 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, einen Stand von 20.585,53 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 19.010,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.08.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 17.187,61 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 12,55 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 21.803,75 Punkten. 14.784,03 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Century Casinos (+ 8,44 Prozent auf 2,44 USD), Ballard Power (+ 7,23 Prozent auf 1,86 USD), Resources Connection (+ 7,14 Prozent auf 4,88 USD), EXACT Sciences (+ 6,83 Prozent auf 44,59 USD) und AAON (+ 5,53 Prozent auf 87,54 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Powell Industries (-5,56 Prozent auf 255,15 USD), Nissan Motor (-5,42 Prozent auf 2,27 USD), SIGA Technologies (-5,05 Prozent auf 8,83 USD), Mind CTI (-3,96 Prozent auf 1,09 USD) und 3D Systems (-3,95 Prozent auf 2,19 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 20.867.539 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,822 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Cogent Communications-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,91 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net