Gute Stimmung in Zürich: SMI zum Start mit Kursplus

SMI-Handel am fünften Tag der Woche.

Am Freitag notiert der SMI um 09:10 Uhr via SIX 0,34 Prozent fester bei 11.889,76 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,344 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,262 Prozent höher bei 11.880,64 Punkten in den Handel, nach 11.849,58 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 11.874,02 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 11.892,77 Einheiten.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Plus von 2,33 Prozent. Vor einem Monat, am 08.07.2025, wurde der SMI mit 11.970,65 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 08.05.2025, wies der SMI einen Stand von 12.061,72 Punkten auf. Der SMI wies vor einem Jahr, am 08.08.2024, einen Wert von 11.827,43 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 2,29 Prozent. Bei 13.199,05 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. 10.699,66 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Novartis (+ 1,69 Prozent auf 94,62 CHF), Swisscom (+ 1,39 Prozent auf 584,50 CHF), Nestlé (+ 0,92 Prozent auf 72,73 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,68 Prozent auf 170,65 CHF) und Alcon (+ 0,67 Prozent auf 69,14 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Swiss Re (-2,07 Prozent auf 151,45 CHF), Zurich Insurance (-0,83 Prozent auf 573,00 CHF), Swiss Life (-0,47 Prozent auf 882,40 CHF), Roche (-0,32 Prozent auf 248,30 CHF) und Holcim (-0,09 Prozent auf 67,44 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 267.290 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 210,444 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus

Unter den SMI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4,95 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

