Gute Stimmung in Zürich: SMI zum Start mit Kursplus
SMI-Handel am fünften Tag der Woche.
Werte in diesem Artikel
Am Freitag notiert der SMI um 09:10 Uhr via SIX 0,34 Prozent fester bei 11.889,76 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,344 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,262 Prozent höher bei 11.880,64 Punkten in den Handel, nach 11.849,58 Punkten am Vortag.
Der SMI verzeichnete bei 11.874,02 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 11.892,77 Einheiten.
SMI-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Plus von 2,33 Prozent. Vor einem Monat, am 08.07.2025, wurde der SMI mit 11.970,65 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 08.05.2025, wies der SMI einen Stand von 12.061,72 Punkten auf. Der SMI wies vor einem Jahr, am 08.08.2024, einen Wert von 11.827,43 Punkten auf.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 2,29 Prozent. Bei 13.199,05 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. 10.699,66 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI
Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Novartis (+ 1,69 Prozent auf 94,62 CHF), Swisscom (+ 1,39 Prozent auf 584,50 CHF), Nestlé (+ 0,92 Prozent auf 72,73 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,68 Prozent auf 170,65 CHF) und Alcon (+ 0,67 Prozent auf 69,14 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Swiss Re (-2,07 Prozent auf 151,45 CHF), Zurich Insurance (-0,83 Prozent auf 573,00 CHF), Swiss Life (-0,47 Prozent auf 882,40 CHF), Roche (-0,32 Prozent auf 248,30 CHF) und Holcim (-0,09 Prozent auf 67,44 CHF).
Die teuersten SMI-Unternehmen
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 267.290 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 210,444 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus
Unter den SMI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4,95 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf ABB (Asea Brown Boveri)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ABB (Asea Brown Boveri)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere ABB (Asea Brown Boveri) News
Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.08.2025
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.07.2025
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|25.07.2025
|Nestlé Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.07.2025
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.2025
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|30.06.2025
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.2025
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.08.2025
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.2025
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|25.07.2025
|Nestlé Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.07.2025
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen