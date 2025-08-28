DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,43 -3,0%Dow45.519 -0,3%Nas21.455 -1,2%Bitcoin92.784 -3,7%Euro1,1697 +0,2%Öl68,16 -0,2%Gold3.443 +0,7%
Heute im Fokus
Inflationsdaten im Blick: DAX geht tiefer ins Wochenende -- Wall Street im Minus -- BYD steigert Gewinn -- Marvell, Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Top News
Marvell-Aktie stürzt kräftig ab: Rekordumsatz reicht nicht, KI-Euphorie bleibt aus Marvell-Aktie stürzt kräftig ab: Rekordumsatz reicht nicht, KI-Euphorie bleibt aus
EU bringt Zollsenkung für US-Produkte auf den Weg - US-Zollfreiheit für Pakete endet EU bringt Zollsenkung für US-Produkte auf den Weg - US-Zollfreiheit für Pakete endet
Übersicht
Profil
NASDAQ 100-Kursentwicklung

Handel in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag schwächer

29.08.25 20:02 Uhr
Handel in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag schwächer | finanzen.net

Der NASDAQ 100 gibt am Nachmittag nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Autodesk Inc.
267,00 EUR 20,40 EUR 8,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Broadcom
251,90 EUR -12,10 EUR -4,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Charter Inc (A) (Charter Communications)
223,55 EUR -1,00 EUR -0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cintas Corp.
178,75 EUR 0,80 EUR 0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
271,40 EUR -3,45 EUR -1,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JD.com Inc (spons. ADRs)
26,50 EUR 0,70 EUR 2,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lam Research Corp.
86,05 EUR -2,60 EUR -2,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lucid
1,72 EUR -0,09 EUR -5,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Marvell Technology
53,95 EUR -12,28 EUR -18,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
148,78 EUR -5,60 EUR -3,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PepsiCo Inc.
126,80 EUR 1,02 EUR 0,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
The Kraft Heinz Company
23,67 EUR -0,06 EUR -0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verisk Analytics Inc (A)
228,00 EUR -1,00 EUR -0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
23.414,6 PKT -288,9 PKT -1,22%
Charts|News|Analysen

Am Freitag verliert der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 1,25 Prozent auf 23.406,48 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,405 Prozent auf 23.607,54 Punkte an der Kurstafel, nach 23.703,45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 23.353,96 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 23.607,54 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 0,204 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.07.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 23.308,30 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 29.05.2025, einen Stand von 21.363,95 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 29.08.2024, den Wert von 19.325,45 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 11,59 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 23.969,27 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16.542,20 Zähler.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Autodesk (+ 7,63 Prozent auf 310,51 USD), JDcom (+ 2,68 Prozent auf 31,21 USD), PepsiCo (+ 1,09 Prozent auf 148,58 USD), Cintas (+ 0,81 Prozent auf 210,01 USD) und Verisk Analytics A (+ 0,80 Prozent auf 268,31 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Marvell Technology (-17,91 Prozent auf 63,40 USD), Broadcom (-4,44 Prozent auf 294,96 USD), Lam Research (-4,33 Prozent auf 99,58 USD), Lucid (-4,11 Prozent auf 1,99 USD) und Constellation Energy (-3,64 Prozent auf 307,91 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 30.465.444 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,797 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,14 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,79 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

