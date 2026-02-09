Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht schlussendlich Verluste

NASDAQ Composite-Marktbericht

Der NASDAQ Composite zeigte sich heute schwächer.

Schlussendlich gab der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,26 Prozent auf 22.748,99 Punkte nach. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,438 Prozent auf 22.707,47 Punkte an der Kurstafel, nach 22.807,48 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 22.500,29 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 22.877,02 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,91 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 05.02.2026, lag der NASDAQ Composite bei 22.540,59 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.12.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 23.578,13 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.03.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 18.552,73 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,09 Prozent abwärts. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 23.988,26 Punkten. Bei 22.124,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Expedia (+ 13,44 Prozent auf 251,54 USD), Methanex (+ 7,00 Prozent auf 57,05 USD), inTest (+ 6,66 Prozent auf 13,30 USD), Intuit (+ 6,05 Prozent auf 466,79 USD) und Park-Ohio (+ 4,43 Prozent auf 27,82 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Microvision (-29,14 Prozent auf 0,55 USD), American Eagle Outfitters (-13,90 Prozent auf 19,33 USD), CIENA (-12,88 Prozent auf 299,30 USD), Commercial Vehicle Group (-10,29 Prozent auf 1,57 USD) und Methode Electronics (-9,90 Prozent auf 7,55 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 47.988.910 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,773 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,01 zu Buche schlagen. Die Gladstone Commercial-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,61 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net