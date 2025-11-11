Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag gefragt

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Zuletzt ging es für das Hannover Rück-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 260,60 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 260,60 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Hannover Rück-Aktie bei 261,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 258,60 EUR. Zuletzt wechselten 32.349 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (292,60 EUR) erklomm das Papier am 06.05.2025. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 12,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 237,30 EUR ab. Mit Abgaben von 8,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 9,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 11,67 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 295,75 EUR.

Am 12.08.2025 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,91 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 5,00 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,92 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hannover Rück einen Umsatz von 6,80 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 12.03.2026 erwartet. Schätzungsweise am 18.03.2027 dürfte Hannover Rück die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2025 21,50 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

