Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Dienstagvormittag im Aufwind

Hannover Rück im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 258,00 EUR nach oben.

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 258,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 258,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 258,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.405 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 292,60 EUR. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 13,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 19.11.2024 Kursverluste bis auf 237,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 11,67 EUR. Im Vorjahr hatte Hannover Rück 9,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 295,75 EUR für die Hannover Rück-Aktie.

Am 12.08.2025 hat Hannover Rück die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 6,91 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 5,00 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,92 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,80 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 12.03.2026 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.03.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,50 EUR je Hannover Rück-Aktie belaufen.

