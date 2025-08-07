Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Freitagnachmittag nahe Nulllinie

Aktienentwicklung

Die Aktie von Heidelberg Materials hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 207,90 EUR bewegte sich die Heidelberg Materials-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die Heidelberg Materials-Aktie um 15:53 Uhr im XETRA-Handel bei 207,90 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 209,00 EUR aus. Die Heidelberg Materials-Aktie gab in der Spitze bis auf 206,50 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 208,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 92.900 Heidelberg Materials-Aktien.

Am 08.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 209,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 0,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 13.08.2024 auf bis zu 87,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 57,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie.

Zuletzt erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,76 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 193,19 EUR.

Am 19.03.2020 legte Heidelberg Materials die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Heidelberg Materials-Gewinn in Höhe von 12,50 EUR je Aktie aus.

