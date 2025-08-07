Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag in Rot

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 207,70 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 207,70 EUR. Bei 207,30 EUR markierte die Heidelberg Materials-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 208,20 EUR. Von der Heidelberg Materials-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.206 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.08.2025 bei 209,00 EUR. Mit einem Zuwachs von 0,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.08.2024 bei 87,40 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 57,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie.

Zuletzt erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,76 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 193,19 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Heidelberg Materials am 19.03.2020 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Heidelberg Materials mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

In der Heidelberg Materials-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 12,50 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

