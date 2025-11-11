Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials gewinnt am Dienstagmittag an Fahrt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Heidelberg Materials konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,9 Prozent auf 207,10 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 2,9 Prozent auf 207,10 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 209,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 202,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 105.153 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2025 auf bis zu 212,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 19.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 115,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 79,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Heidelberg Materials-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,61 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 223,58 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 EUR gegenüber 1,71 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 12,27 EUR je Aktie belaufen.

