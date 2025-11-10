Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Heidelberg Materials im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,1 Prozent auf 201,10 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberg Materials-Papiere um 15:52 Uhr 3,1 Prozent. Die Heidelberg Materials-Aktie legte bis auf 202,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 199,70 EUR. Der Tagesumsatz der Heidelberg Materials-Aktie belief sich zuletzt auf 89.396 Aktien.

Bei 212,20 EUR markierte der Titel am 11.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Heidelberg Materials-Aktie 5,52 Prozent zulegen. Bei 113,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 43,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Heidelberg Materials-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,61 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 223,58 EUR je Heidelberg Materials-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,58 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Heidelberg Materials einen Gewinn von 12,25 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Aktien-Tipp: So bewertet Barclays Capital die Heidelberg Materials-Aktie

Investment-Tipp Heidelberg Materials-Aktie: RBC Capital Markets bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Heidelberg Materials-Aktie mit Buy