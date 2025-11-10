DAX23.976 +1,7%Est505.669 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,14 +2,3%Nas23.319 +1,4%Bitcoin91.046 +0,4%Euro1,1547 -0,1%Öl63,35 -0,6%Gold4.091 +2,3%
Heidelberg Materials im Fokus

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

10.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,1 Prozent auf 201,10 EUR zu.

Heidelberg Materials
Aktien
Heidelberg Materials
201,90 EUR 7,00 EUR 3,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberg Materials-Papiere um 15:52 Uhr 3,1 Prozent. Die Heidelberg Materials-Aktie legte bis auf 202,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 199,70 EUR. Der Tagesumsatz der Heidelberg Materials-Aktie belief sich zuletzt auf 89.396 Aktien.

Bei 212,20 EUR markierte der Titel am 11.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Heidelberg Materials-Aktie 5,52 Prozent zulegen. Bei 113,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 43,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Heidelberg Materials-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,61 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 223,58 EUR je Heidelberg Materials-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,58 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Heidelberg Materials einen Gewinn von 12,25 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
07.11.2025Heidelberg Materials Equal WeightBarclays Capital
07.11.2025Heidelberg Materials OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025Heidelberg Materials BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.11.2025Heidelberg Materials BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Heidelberg Materials OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025Heidelberg Materials BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.11.2025Heidelberg Materials BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Heidelberg Materials BuyUBS AG
07.11.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Heidelberg Materials Equal WeightBarclays Capital
07.11.2025Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
24.10.2025Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
31.07.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
10.08.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
27.07.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
11.07.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital
23.05.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital

