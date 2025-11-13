Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tritt am Donnerstagnachmittag auf der Stelle

So entwickelt sich Heidelberg Materials

Die Aktie von Heidelberg Materials zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Heidelberg Materials-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 215,70 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie bewegte sich um 15:51 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 215,70 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Heidelberg Materials-Aktie sogar auf 217,40 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 214,20 EUR ab. Mit einem Wert von 215,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 112.171 Heidelberg Materials-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.11.2025 auf bis zu 217,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 0,79 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 19.11.2024 auf bis zu 115,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 46,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 3,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,61 EUR je Heidelberg Materials-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 222,65 EUR an.

Heidelberg Materials veröffentlichte am 19.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,71 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Heidelberg Materials noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 4,58 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 12,28 EUR je Aktie in den Heidelberg Materials-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Heidelberg Materials-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Heidelberg Materials-Aktie mit Overweight in neuer Analyse

Starke Heidelberg Materials-Aktien versuchen erneut Chartausbruch

Aktien-Tipp: So bewertet Barclays Capital die Heidelberg Materials-Aktie