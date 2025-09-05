Henkel vz Aktie News: Henkel vz zeigt sich am Montagmittag fester

Henkel vz im Fokus

Die Aktie von Henkel vz gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Henkel vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 74,68 EUR.

Die Aktie legte um 11:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 74,68 EUR zu. Bei 75,14 EUR erreichte die Henkel vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 74,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 103.388 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Bei 88,50 EUR markierte der Titel am 10.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 18,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.06.2025 bei 65,54 EUR. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 13,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,04 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,11 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 83,34 EUR an.

Am 05.03.2020 äußerte sich Henkel vz zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Henkel vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,03 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Henkel vz veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,44 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

